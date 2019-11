FMIA2020 – Forma Mentis InnovACTION Award 2020 – ha bandito il concorso di idee “Ricostruiamo Amatrice!” che vedrà la partecipazione, per l’ITET “Rapisardi – Da Vinci”, dello studente Andrea Falci della classe 5 A CAT, Costruzioni Ambiente e Territorio.

Lo scopo è la realizzazione di progetti relativi a un’area del centro storico di Amatrice, colpito nel 2016 da un terribile terremoto, stimolandone la ricostruzione da parte delle Istituzioni, grazie anche all’impegno e all’esempio degli studenti coinvolti: in particolare, i progetti, basati sulle più avanzate tecnologie, dovranno mantenere, con uno sguardo al futuro, “l’anima” del paese in un equilibrio tra innovazione, sostenibilità, sicurezza e valorizzazione del territorio.

Saranno costituiti 10 team, ciascuno composto da 7 studenti di diversi istituti superiori del Nord, Centro e Sud Italia, individuati con il supporto dell’Associazione Nazionale Presidi: per loro sarà avviato un percorso formativo multidisciplinare applicato al mondo del lavoro basato sulla progettazione in 3D, sull’uso delle story map per la comunicazione e sull’utilizzo delle App per il rilievo in campo, particolarmente utili per effettuare i rilievi nella zona rossa di Amatrice.

L’iniziativa prevede sei mesi di formazione e progettazione e si concluderà con la presentazione dei lavori realizzati e la premiazione dei migliori elaborati in occasione dell’evento conclusivo previsto a Roma nel mese di maggio 2020.

Andrea Falci: «Ringrazio la Dirigente scolastica, Dott.ssa Santa Iacuzzo, e il prof. Calogero Infantolino per aver reso possibile questa importante opportunità formativa: lavorare in team con studenti di altre scuole e di altre regioni, impiegando software per la progettazione avanzata e piattaforme per l’analisi e la modellazione informativa territoriale, la realtà aumentata e molto altro, sarà per me un compito molto impegnativo ma anche stimolante.»

Dichiara Luigi Santapaga, titolare di Forma Mentis e Senior Trainer nel campo della Formazione per Docenti, della Comunicazione e dell’Information Technology: «Sono contento che quest’anno il Forma Mentis InnovACTION Award sia esteso a tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia. In ogni team ci saranno studenti appartenenti a regioni diverse e sarà emozionante vederli competere per il miglior progetto legato alla ricostruzione di Amatrice.»