MUSSOMELI – Si è svolta la terza giornata della serie D Del campionato FIGC. Le ragazze della DonBosco/Arcistrauss sono scese in campo col segno rosso sua guancia simbolo della giornata contro la violenza sulle donne, cui è dedicato il 25 novembre. Continua la striscia negativa Della don bosco arci strauss che anche questa volta, nonostante l’impegno dimostrato e un secondo tempo giocato a tutta, viene sconfitta dalle ragazze del santa sofia Licata per 1 a 7. Per le mussomelesi manca all’attivo un goal di Maniscalco clamorosamente non assegnato dall’arbitro, che forse avrebbe cambiato il volto alla partita.

Prossimo appuntamento domenica 1 dicembre alle 19.30 contro la formazione Sciò di Agira.