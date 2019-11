MUSSOMELI – (Dalla Pro Loco) – Si è svolta ieri 8 novembre 2019 a Bagheria

la IV Edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero_ BTE, presso la prestigiosa location di Villa Cattolica.

La B.T.E. si conferma l’ appuntamento dedicato agli incontri B2B tra buyers internazionali, interessati ad acquistare il prodotto Sicilia ed a promuovere nei propri mercati di riferimento formule ricettive complementari a quelle alberghiere, e gestori di attività ricettive alternative al sistema dell’Hotellerie.

Un proficuo e interessante incontro per tutta la comunità di Mussomeli, dove abbiamo avuto modo di conoscere e far conoscere la nostra identità e insieme ai B&B che hanno aderito (Musmelia Rooms, Agriturismo Monticelli, Sorge Palace, Viola b&b, a casa di Manfredi) abbiamo promosso la propria attività extralberghiera ai buyers appositamente selezionati, per presentare l’ offerta, aumentare la visibilità, acquisire nuovi clienti e avviare nuovi rapporti di collaborazione.

Quest’anno la BTE ha selezionato 20 buyers tra operatori internazionali provenienti dai mercati target di maggior valore strategico per il turismo esperienziale, creativo, naturalistico e culturale e gli operatori siciliani specializzati in incoming.

Inoltre siamo stati anche presenti ai workshop sui cammini di Sicilia, un altro bellissimo incontro e una giornata di approfondimento su “Cammini e ospitalità” dedicata ai grandi percorsi a piedi e al loro ruolo nella valorizzazione e nello sviluppo economico di territori spesso periferici e lontani dai tradizionali flussi turistici.

Sono stati presentati, grazie alla professionalità di Davide Comunale e Irene Marraffa, i risultati di un’indagine sulle esperienze ricettive extra-alberghiere lungo i percorsi francigeni regionali. I Cammini a piedi sono uno degli attrattori turistici in grande crescita in Italia e in Europa. In Italia si sta imponendo a livello internazionale con i suoi Cammini, a partire dalla Via Francigena fino ai nuovi percorsi tematici delle Vie di san Francesco (Toscana – Umbria – Lazio) o di san Benedetto (Umbria-Lazio).

La Sicilia ha già un ruolo di rilievo, sia a livello culturale sia turistico, grazie in particolare alle ricerche storiche che hanno portato a identificare le Vie Francigene di Sicilia.

Successivamente Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo, ha tenuto il workshop sulla comunicazione e promozione di un territorio e su come fare rete.

Un importante ringraziamento va all’ amministrazione comunale, al sindaco Giuseppe Catania e all’ assessore al turismo Seby Lo Conte, che ha dato la possibilità di partecipare a questa importante iniziativa orientata allo sviluppo turistico del nostro territorio .

Non ci resta che metterci a lavoro!