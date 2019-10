PALERMO – “Visto che per qualcuno il taglio dei vitalizi non sarebbe sufficiente, propongo di abolirli del tutto. In questo modo, risolveremo il problema alla radice. Ci sarà chi esulterà, ma ci sarà anche chi precipiterà nella disperazione”. Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che sull’annosa questione dei vitalizi, ha aggiunto: “Convocherò presto il Consiglio di presidenza per ratificare la decisione. E vedremo chi vince in demagogia”.