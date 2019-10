VILLALBA – Il Comune di Villalba e l’ Istituto Comprensivo celebra lunedì 4 novembre il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giorno delle Forze Armate”.

Le celebrazioni si apriranno domenica giorno 3 novembre alle 11 con la Santa Messa alla Chiesa Madre per poi continuare a fine celebrazione con l’omaggio ai Caduti.

La giornata vedrà il coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado, L’ Arma dei Carabinieri e la banda Santa Cecilia ad animare la celebrazione, con diverse iniziative culturali e musicali.

“La scelta di anticipare la celebrazione nel giorno 3 domenica , fanno sapere gli organizzatori, è dettata per dare la possibilità a tutti i civili e le Istituzioni a partecipare. Sarebbe bello che tutti fossimo presenti per onorare insieme la memoria dei nostri caduti e di tutti i Caduti in guerra”.