La procura di Enna ha aperto un fascicolo a carico di una quarantenne di Agira, A. C., che avrebbe deliberatamente investito una ragazza con la sua auto. Quello che all’inizio era sembrato un incidente, oggi si sospetta sia un atto volontario avvenuto due settimane fa. La giovane investita, una 23enne romena, solo da alcuni giorni e’ stata dimessa dall’ospedale e ha presentato, assistita dall’ avvocato Vincenzo Franzone, una denuncia contro la donna. Dietro l’accaduto potrebbe esserci un movente passionale: si pensa che A.C. sospettasse una relazione tra il marito e la ragazza. Secondo i racconti dei testimoni, la 23enne stava camminando lungo il corso principale e avrebbe imboccato via Bonerba, ripida stradina che porta a un parcheggio. A questo punto un’auto che, probabilmente, seguiva la ventenne, avrebbe imboccato il vicolo contromano investendo la giovane che e’ caduta sul selciato. A quel punto la donna alla guida avrebbe fatto retromarcia e avrebbe provato a passare sul corpo della ragazza che per fortuna era stata aiutata da un passante ad alzarsi e spostarsi. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni, ma i carabinieri stanno ascoltando i testimoni e visionando alcune telecamere di sicurezza per accertare se realmente l’atto e’ stato volontario.