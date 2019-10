In Seconda categoria vince il Gela 1-2 sul campo del Marianopoli. La sblocca Costarelli ma la risolve il bomber Nassi contro una squadra di casa combattiva e mai doma che ha impegnato duramente la blasonata compagine dello stretto che aveva segnato il gol del momentaneo 1-1 con Viscuso. E’ tornata al successo anche la Sommatinese (nella foto) che ha travolto 5-1 il Vallelunga. Per i sommatinesi tripletta di Noto e gol di Dainotta e Sammarco. Per i vallelunghesi gol di Fiorella. Prima vittoria anche per la Nuova Petiliana che ha battuto 1-0 il Riesi con una rete di Paci. Perde invece l’Acquaviva 2-1 fuori casa contro l’Alessandria della Rocca. Per gli acquavivesi, passati in vantaggio su autorete, uno stop inatteso dopo due vittorie di fila. Infine la Don Bosco Mussomeli ha espugnato il campo dell’Atletico Caterinese imponendosi 0-1 con un gol di Alessi. In classifica Eraclea Minoa con 9 punti, Don Bosco 7, Sommatinese, Atletico Licata, Gela e Acquaviva con 6 punti, con 5 punti c’è l’Alessandria della Rocca, con 4 l’Atletico Montallegro, 3 punti per Nuova Petiliana e Riesi, 2 punti per il Vallelunga, 1 punto per Atletico Caterinese e Marianopoli. Chiude il Muxar a zero.