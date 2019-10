MUSSOMELI – Nei giorni scorsi presso un noto locale cittadino si è svolta la riunione per il rinnovo delle cariche sociali dell’Unione Nazionale Ambiente e Agriturismo sez di Caltanissetta, con lo scopo fondamentale tutelare l’ambiente attraverso una costante attenzione alla fruizione e gestione responsabile del territorio e delle sue componenti naturali, promuovendo sostegno e l’organizzazione delle attività integrative al reddito delle aziende agricole, con particolar riferimento all’agriturismo; nonchè valorizzando i prodotti tipici locali e promovendo iniziative a sostegno attraverso progetti per le persone diversamente abili. Già sono nati dei protocolli d’intesa con tour operator Regionali e Nazionali per promuovere il nostro territorio, nonché con un’ Associazione Regionale che si occupa sia dell’abbattimento barriere architettoniche in Sicilia sia di progetti per l’inclusione delle persone diversamente abili, mentre per il prossimo anno insieme a un consorzio del Siracusano nascerà nella nostra provincia il progetto GAS (gruppo di acquisto solidale). Soci dell’associazione sono: Sorce Callari Vincenzo, Bertolone Mario, Romito Cinzia, Lanzalaco Giusi Domenica, Carbone Miriam, Valenza Giovanni, Taibi Carmelo Domenico, Iacono Carmela Maria, Bertolone Vincenzo, Milioto Fabio, Mistretta Massimo, Diliberto Roberta. Consiglio direttivo Presidente Sorce Callari Vincenzo, Vice Presidente Bertolone Mario, Segretario Lanzalaco Giusi, Amministratore Romito Cinzia, Consiglieri Taibi Carmelo Domenico, Iacona Carmela Maria, Milioto Fabio. Nei prossimi giorni verranno nominati i responsabili dei comuni del nisseno e i responsabili dei gruppi Junior dei comuni.