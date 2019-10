MUSSOMELI – Il primo cittadino Catania informa i cittadini che “si chiude una settimana molto intensa sul fronte dei lavori di manutenzione urbana portata avanti nel nostro comune di Mussomeli. Proseguono, infatti, a ritmo serrato le lavorazioni relative a due progetti finanziati (realizzazione CCR di contrada poverone e consolidamento del costone roccioso di via Acquaviva in questo momento in corso di realizzazione, la chiusura di questi lavori è prevista tra fine anno e il primo mese del nuovo anno. Le attività procedono in coerenza e nel rispetto del cronoprogramma previsto. Parallelamente vanno avanti i lavori di ordinaria manutenzione all’interno del nostro centro abitato. Nei prossimi giorni, invece, prenderanno il via i lavori relativi ai ripristini stradali inclusi all’interno della ordinanza sindacale, da me firmata nei giorni scorsi, che verranno realizzati con copertura finanziaria a carico della protezione civile regionale, concessa a seguito della richiesta di finanziamento da me presentata alla stessa protezione civile regionale e da quest’ultima approvata dopo il sopralluogo effettuato nei mesi scorsi”.