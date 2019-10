Negli studi di Omnibus, su La7, il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova spalanca i porti agli immigrati. L’esponente di Italia Viva, infatti, ribadisce che il modello politico da lei sostenuto per le aziende e per il lavoro si deve basare sull’integrazione degli immigrati. “Sono le aziende che chiedono di aprire i flussi migratori affinché possano assumere persone per lavori che gli italiani non vogliono fare come quelli nei campi”, sottolinea la renziana. Dunque, una battuta sulla manifestazione del centrodestra unito a Roma: “La piazza di San Giovanni? La rispetto ma il nostro modello è diverso, è l’integrazione”, conclude Teresa Bellanova.