MUSSOMELI – Corso gratuito all’ l’UIA di Mussomeli – Aperte le iscrizioni al per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei comuni del comprensorio di Mussomeli. Si rende noto che l’UIA di Mussomeli, diretta dal Dott. Agr. Giuseppe Calafiore, informa che nei giorni dal 19 al 25 novembre 2019 è in programma presso il comune di Mussomeli, l’attuazione di un corso per il rilascio e/o rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, rivolto agli agricoltori e ai giovani imprenditori e agli operatori agricoli. I comuni rientranti nel comprensorio dell’UIA sono: Mussomeli, Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Sutera, Villalba e Vallelunga Pratameno. In considerazione che l’abilitazione acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ha valenza su tutto il territorio nazionale, al corso possono partecipare anche gli utenti non residenti nel comprensorio e/o fuori provincia. Il corso base avrà la durata di 20 ore per il rilascio per la prima volta, mentre quello per il rinnovo sarà di 12 ore. Quest’ultimo è rivolto a coloro che hanno il patentino con scadenza prossima al quinquennio di validità. Il corso è stato organizzato ed autorizzato dal Servizio 7 presso i locali dell’U.I.A. siti in via Luigi Russo 1 nei giorni 19 – 21 – 22 e 25 novembre c.a. in orario pomeridiano, per venire incontro alle esigenze dei partecipanti, dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Al completamento del corso, gli esami sono previsti per il giorno 29 novembre alle ore 9.00 sempre presso i locali dell’UIA Mussomeli. La partecipazione è riservata agli utilizzatori professionali agricoli ed extra agricoli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per la partecipazione ai corsi, occorre presentare apposita domanda presso l’UIA di Mussomeli. Si comunica, infine, che chi è in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma e/o Laurea in discipline Agrarie, Laurea in Scienze Forestali, Scienze Biologiche, Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Medicina, Veterinaria, Chimica, Farmacia non ha l’obbligo di frequenza del corso, ma deve comunque sostenere gli esami finali. Per maggiori informazioni, chiarimenti e/o richieste di modelli è possibile contattare il servizio organizzativo: dipendenti Noto Maurizio e Scannella Calogera. e-mail:- uiamussomeli@regione.sicilia.it – Tel 0934/952994. (Il Dirigente dell’ Ufficio Intercomunale Agricoltura cel comprensorio di Mussomeli (Dr. Agr. Giuseppe Calafiore)