CAMPOFRANCO. Al via le nuove iniziative per una migliore raccolta differenziata e più “giustizia sociale”. Ad annunciarle è stato il sindaco Rino Pitanza. “La prima iniziativa che abbiamo messo in pratica – ha spiegato – riguarda quelle circa 70 famiglie che hanno dichiarato di essere in possesso di una compostiera, e quindi di usufruire della detrazione economica in bolletta, e che magari smaltiscono l’umido allo stesso modo degli altri, cioè depositandolo davanti la propria porta per il passaggio degli, al momento, ignari operatori. Abbiamo fornito alla società di raccolta l’elenco nominativo completo di indirizzo anagrafico di ogni singola famiglia che si trova in questa situazione per non ritirare, eventualmente presente, l’umido e avvisare il cittadino di quanto si sta facendo>. Previsto il controllo dell’esistenza della compostiera. “Si tratta – ha aggiunto il sindaco – di iniziative che magari faranno storcere il muso a qualcuno, ma ci sembra giusto cominciare a mettere in atto tutto quanto possa servire a far rispettare l’ambiente e soprattutto avere una, ripeto, giustizia sociale e garantire chi si comporta nel rispetto delle regole”.