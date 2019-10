Piscina comounale di Caltanissetta chiusa da oltre 4 mesi. Nessuna novità positiva sembra filtrare da Palazzo del Carmine in merito alla riapertura dell’impianto sportivo. Interrogazione consiliare di Caltanissetta Protagonista. Di seguito il testo dell’atto.

I sottoscritti Giovanna Mulè, Michele Giarratana, Salvatore Petrantoni Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista

PREMESSO

che sono ormai quasi quattro mesi che la piscina comunale è chiusa al pubblico;

PRESO ATTO

che è passato quasi un anno da quando la vecchia Amministrazione ha pubblicato il bando per la nuova gestione dell’impianto di Via Rochester e che da oltre dieci mesi la gara è stata aggiudicata;

VISTO

che questa Amministrazione si è insediata ben prima della consegna dell’impianto da parte del vecchio gestore al Comune;

AVENDO APPRESO

che la nuova ditta che dovrebbe gestire la piscina ha lamentato condizioni di precarietà dell’intero impianto in seguito al sopralluogo effettuato per la presa in consegna dello stesso e che da allora si sono susseguiti incontri, sopralluoghi e scambio di comunicazioni varie, non ritenendo ormai accettabile che la Città possa continuare ancora ad attendere l’apertura dell’unico impianto natatorio di cui è dotata,

considerando insopportabile e assurdo tale ritardo alla luce del lunghissimo tempo avuto a disposizione per dirimere le eventuali problematiche emerse,

i sottoscritti consiglieri interrogano il Sindaco per sapere se

la piscina potrà essere aperta al più presto

i problemi emersi sono imputabili ad un cattivo stato di manutenzione o quali siano i reali problemi che ostacolano tale apertura

la ditta aggiudicataria ha rilevato condizioni diverse rispetto al sopralluogo di rito effettuato con relativo verbale all’atto della formulazione dell’offerta

quali somme ha previsto il Comune, proprietario dell’immobile per eventuali spese di manutenzione ordinaria o straordinaria

alla data attuale risulta ancora valida l’offerta presentata e se esiste la volontà reale della ditta aggiudicataria di procedere alla gestione della piscina e se la stessa ha già versato una cauzione e a quanto ammonta.

I Consiglieri Comunali di Caltanissetta Protagonista: Giovanna Mulè, Michele Giarratana e Salvatore Petrantoni