CALTANISSETTA – Interrogazione consiliare del gruppo Caltanissetta Protagonista in merito allo Bike sharing e mobilità sostenibile. Di seguito il contenuto dell’atto.

I sottoscritti Giovanna Mulè, Michele Giarratana, Salvatore Petrantoni Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista

PREMESSO

che da anni ormai in almeno 150 città italiane esiste il servizio di bike sharing, cioè di bici condivisa

ATTESO

che ormai nell’ambito della mobilità sostenibile di ogni città che si vuol definire civile questo servizio sia diventato irrinunciabile non certo per un fatto di moda ma per un utile servizio da fornire ai cittadini

CONSIDERATO

che molte società private propongono sempre più alle Pubbliche Amministrazioni questo tipo di servizio

VISTO

CHE numerosi bandi di finanziamenti pubblici sono stati emanati anche nel corso di questo anno

INTERROGANO il Sindaco- conoscere quali siano le intenzioni di questa Amministrazione per l’istituzione di questo servizio;

– se il bike sharing non sia irrinunciabile come parte del progetto del piano urbano del traffico e del piano urbano della mobilità sostenibile e come mai non è stato già inserito nella nota a corredo dell’ Avviso esplorativo di indagine riguardante il PUMS e il PUT;

– se, almeno nel bilancio 2020, non sia il caso di inserire una voce specifica per questo tipo di servizio per uno sviluppo progettuale in house o attraverso una compartecipazione;

– conoscere se il Progetto M.U.V.T. – Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto “Casa-Scuola, Scuola-Lavoro” è stato da Ella valutato e considerato come una opportunità per far acquistare ai cittadini nisseni biciclette elettriche ad un prezzo calmierato;

– se ad oggi esistono degli studi, anche preliminari per la logistica e l’attività di questo servizio e se si se dia contezza agli scriventi e alla cittadinanza;

I Consiglieri Comunali di Caltanissetta Protagonista: Giovanna Mulè, Michele Giarratana

e Salvatore Petrantoni