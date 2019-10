CALTANISSETTA – Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda relativa alla decisione dell’Amministrazione Gambino di ridurre il contributo per Musicalmuseo da 15mila a 2mila euro con riferimento all’edizione del maggio 2019. Dopo le levate di scudi di numerose associazioni e partiti politici, schierati dalla parte della prestigiosa kermesse nazionale, adesso a far sentire la sua voce è l’eminente “Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti” del MIUR. Il presidente del comitato, l’ex ministro dell’istruzione Luigi Berlinguer, ha redatto una nota ufficiale che è stata anche inviata al sindaco Roberto Gambino. Di seguito il testo integrale dello scritto.

Nota ufficiale



Il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica ( D.M. n. 110 del 7 febbraio 2018 del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) esprime incredulità in merito alla notizia, rilevata a mezzo di organi di stampa, che il prestigioso concorso musicale internazionale per giovani talenti e concorso nazionale per scuole medie a indirizzo musicale, MusicalMuseo di Caltanissetta (giunto alla nona edizione) potrebbe interrompere la sua attività a causa della decisione dell’Amministrazione del capoluogo nisseno di decurtare il contributo di oltre l’85%. Il Concorso, accertato evento di riferimento nazionale ed internazionale, nel corso del tempo aveva consolidato la sua credibilità didattica e culturale grazie anche agli innumerevoli patrocini, 4 quelli consecutivi della Commissione nazionale Italiana per l’Unesco, e i riconoscimenti: medaglia Presidente della Repubblica, medaglia presidente del Senato, medaglia presidente del Consiglio dei ministri. Sostanziale e fortemente indicativo del valore della manifestazione la collaborazione del Nucleo Tecnico Operativo del Comitato per l’Apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Un patrimonio il cui valore formativo ed educativo è stato esponenzialmente impreziosito dal fatto che l’evento sia nato e cresciuto in Sicilia, a Caltanissetta, che necessita maggiormente di strumenti che accrescano l’eticità del territorio. Valore altresì reso ancor più lucente dallo scambio culturale, in considerazione dell’enorme numero di studenti partecipanti al Concorso, che ogni anno, da più parti d’Italia, giungevano nell’isola favorendo virtuose esperienze di enorme rilevanza, tenendo conto dei giovani solisti, di varie nazionalità, che hanno rappresentato il fiore all’occhiello di MusicalMuseo, senza dimenticare l’eccelsa qualità delle commissioni giudicatrici che hanno annoverato maestri di indubbio talento e competenza. Adesso questo “tesoro” rischia di essere cancellato dalla spero non definitiva scelta dell’Amministrazione di Caltanissetta. Il MIUR- Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti si augura che il pericolo che incombe sul futuro di MusicalMuseo possa essere sgomberato da scelte amministrative che siano guidate dal buon senso e dalla lungimiranza.

Luigi Berlinguer, Il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti