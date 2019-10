Pertanto Fratelli d’Italia Caltanissetta ha colto il monito della sua leader Giorgia Meloni e presenta anche a Caltanissetta la raccolta firme contro la legge Boldrini. L’iniziativa nazionale, presentata in piazza Montecitorio a Roma , prevede la raccolta delle firme in tutte le città italiane per dire “No Ius Soli”. L’appuntamento è previsto per domenica 6 ottobre presso il gazebo in piazza Garibaldi dalle ore 9.00 sino alle ore 13.00 . Per chi volesse é possibile firmare anche online tramite il sito di Fratelli