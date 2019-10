Gennaio 2020 é il mese indicato dall’assessore allo sport di Caltanissetta, Fabio Caracausi, per la ipotetica riapertura della piscina comunale di via Rochester, chiusa da oltre 4 mesi. Le “acque” sono state mosse dall’interrogazione consiliare di Caltanissetta Protagonista che ha chiesto notizie sull’impianto sportivo. Caracausi, che sta lavorando con lena alla vicenda, ha sciorinato i vari passaggi burocratici tra Amministrazione, ufficio tecnico e nuovo gestore, lavori ordinari e straordinari, che porterebbero a indicare come traguardo il gennaio 2020.