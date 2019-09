Salvini indagato per diffamazione: fascicolo al pm Serafini Il magistrato potrebbe decidere di convocare l’ex Ministro in Procura Milano

E’ il pm Giancarla Serafini la titolare dell’inchiesta che vede l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete. Il fascicolo, aperto dai magistrati della Procura di Roma dopo la denuncia presentata a luglio dalla comandante della Sea Watch 3, nelle scorse settimane è stato trasferito per competenza territoriale a Milano, città di residenza del leader della Lega, ed è stato assegnato al pm Serafini: spetterà a lei valutare la posizione dell’ex ministro e decidere se convocarlo in Procura. Lo stesso Salvini potrebbe chiedere di essere ascoltato per difendersi nel merito. Il magistrato dovrà anche decidere se inoltrare all’ufficio gip istanza di sequestro degli account social di Salvini, così come chiesto dai legali di Carola Rackete nella denuncia contro l’ex numero uno del Viminale.