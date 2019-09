«Martedì alle 10 nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine il sindaco Roberto Gambino, terrà una conferenza stampa per presentare i due nuovi componenti della Giunta comunale e per illustrare la conseguente rimodulazione delle deleghe assessoriali»: è bastata questa nota per scatenare nella mattinata di ieri il “toto-assessori”.

Tutti a chiedersi: chi saranno i nuovi assessori che andranno a completare la “squadra” Roberto Gambino? Ovviamente bocche cucite sia da parte del sindaco che dai componenti del suo entourage. Ma la presenza di uno dei due nuovi assessori ieri mattina nella stanza del sindaco, mentre questi commentava con entusiasmo l’esi-

to del doppio evento del fine settimana, ha orientato le ipotesi verso Fabio Caracausi, dirigente di una società locale di pallavolo di cui cura pure la parte tecnica.

Caracausi – se sarà lui – avrà, tra le altre, anche la delega allo sport, subentrando a Cettina Andaloro che potrà ora concentrarsi soprattutto sulle Politiche sociali.

E l’altro assessore? Anche in questo caso non v’è certezza ma pare che la scelta sia caduta su Marcella Natale, docente del liceo classico “Ruggero Settimo”, presidente dell’associazione “Sicilia dunque penso” che da alcuni anni organizza eventi culturali in

città, a cui andrà quasi certamente la delega alla Cultura sinora affidata a Marcello Frangiamone, geologo, che avrà così la possibilità di occuparsi più direttamente di Lavori pubblici e Urbanistica. Resterà immutato il resto della “squadra” di assessori. Oltre ai citati Andaloro e Frangiamone (che verranno “alleggeriti” di competenze) resta-

no confermatissimi Grazia Guammusso (vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico), Luciana Camizzi (Bilancio e Patrimonio) e Giuseppe La Mensa (Innovazioni, Trasparenza e organizzazione del Personale).

Lino Lacagnina – La Sicilia.it