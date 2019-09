“Giustificare ufficialmente gli studenti che si assentano da scuola con la scusa di partecipare a fantomatiche manifestazioni per il clima è molto grave.

Così facendo, marinare la scuola sarà ancor di più un gioco da ragazzi. Mai era stato toccato un livello così basso nella scuola italiana, ma al suo esordio il nuovo Ministro dell’Istruzione, con la sua circolare, è già riuscito a conquistare questo triste primato. Come padre, cittadino e lavoratore – prima ancora che come politico e al di là dello schieramento – mi sento mortificato e preoccupato. Ai ragazzi va insegnato che la lotta per un ideale non può mai prescindere dalle proprie responsabilità.

Ben diverso sarebbe stato emanare una circolare con cui incoraggiare gli studenti a manifestare liberamente e democraticamente il proprio pensiero sul clima scendendo in piazza di domenica e magari, al termine, ripulire una strada per dare l’esempio. Sarebbe stata un’occasione preziosa per dimostrare che ideali e impegno sociale si possono coniugare proprio in nome della scuola”.

Lo dichiara su Facebook Alessandro Pagano, Vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati .