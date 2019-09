Nel pomeriggio odierno A.S., gelese di 42 anni, colpito dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, per associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi, si è costituito presentandosi presso gli uffici del Commissariato di Gela