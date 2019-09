MUSSOMELI – Ieri sera, 27 settembre 2019, c’è stato anche il momento ricreativo in occasione dei festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno che, per ben tre ore consecutive, il quartiere di Sant’Enrico è rimasto sotto l’assordante rumore dei carrozzoni in corsa, a cui hanno partecipato 38 iscritti. Una gioiosa quanto sentita festa di quartiere, quella di Gesù Nazareno, nella parte bassa del paese che richiama gente di altri quartieri e, addirittura, di altri paesi vicini, concludendo così le feste estive, che hanno visto impegnate, diverse chiese e parrocchie. Di turno, dunque, Sant’Enrico, dove la parrocchia, col suo parroco don Francesco Mancuso e la confraternita “Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico”, rappresentata dal presidente Salvatore Caruso, ha varato l’apposito programma religioso da una parte, e quello ricreativo dall’altra. E l’evento di ieri sera, iniziato con la benedizione del parroco, ha registrato una numerosa partecipazione e tanto sano divertimento, all’insegna dell’allegria, riscoprendo i giochi di una volta, appunto, i carrozzoni. Una gara, magistralmente diretta dallo speaker Salvatore Giardina che ha coinvolto pubblico e partecipanti nello svolgimento della gara. Anche il sindaco Catania e l’assessore Lo Conte, hanno voluto essere presenti all’evento, complimentandosi con gli organizzatori che si sono attivamente spesi nella serata. Ai vincitori sono state consegnate delle bellissime coppe. Questi i vincitori: Giuseppe Dilena, Giuseppe Burrogano ed Aurora Sorce, rispettivamente primo, secondo e terzo posto. Un divertente gioco antico, portato alla ribalta per i momenti ricreativi comunitari.