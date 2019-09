Gli ex alunni della 5^D dell’Istituto Tecnico Commerciale “Mario Rapisardi” di Caltanissetta si sono ritrovati in città per celebrare il 50° anniversario dal diploma di Ragioniere. Dopo avere festeggiato le ricorrenze dei 20 e dei 40 anni, a testimonianza di un legame forte esistente da oltre mezzo secolo, hanno trascorso insieme un’altra giornata ricca di avvenimenti che ha previsto la visita guidata al museo mineralogico Mottura di Caltanissetta, la foto ricordo davanti l’ingresso della Ragioneria, la distribuzione di cravatte papillon con il logo “5d” , l’offerta di torroni dell’artigianato nisseno e la consegna di fiori alle mogli dei partecipanti.

All’incontro che si è concluso con una cena ed un brindisi presso un noto locale cittadino hanno preso parte gli ex studenti Enrico Abate, Michele Amato, Stefano Culmone, Calcedonio D’Antoni, Nicolò Di Martino, Giuseppe Galletti, Pietro Giudice, Aldo Lunetta, Luigi Melilli, Biagio Messina, Luigi Micciché, Antonio Sanfilippo, Vincenzo Selvaggio Costantino Sferrazza e Calogero Torregrossa. Presenti anche gli insegnanti di allora l’avvocato Filippo Bennardo ed i professori Guido Tajana e Giuseppe Cinardi. Di quella classe hanno fatto parte anche Giorgio Benincasa, Giuseppe D’Emma, Pasquale Di Martino, Giovanni Esposto, Giuseppe Ferreri, Francesco Gugino, Eugenio Iacolina, Giuseppe Lo Presti, Calogero Mancuso, Antonino Messana, Santo Messina, Giuseppe Occulto, Calogero Pernaci, Michele Pilato, Arturo Pizzuto, Cataldo Raimondi e Giuseppe Stuto.