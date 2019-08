VALLELUNGA PRATAMENO – Si ricompatta la giunta del sindaco T0mmaso Pelagalli ad un mese dalle dimissioni della carica di assessore presentate dalla dottoressa Rosa Izzo. La scelta è caduta su Salvatore Ognibene (detto Vincenzo) che in passato aveva rivestito la carica di assessore e di consigliere con l’amministrazione del compianto dott. Antonino Patti. “La scelta – dice il primo cittadino – è avvenuta non solamente per le qualità umane e morali di Ognibene, apprezzato per la sua disponibilità e competenza dagli utenti dell’Ufficio postale di Villalba che ha retto per tanti anni, ma anche per la sua esperienza politica maturata nelle precedenti amministrazioni che lo hanno visto molto impegnato. Mi riservo ancora qualche giorno per l’attribuzione definitiva delle deleghe, di cuin non escludo qualche modifica”. In merito alle dichiarazioni non certamente tenere dell’Assessore Izzo , al momento delle proprie dimissioni il sindaco ricorre al fair play e aggiunge: “Non appare utile a quanto esplicitato nelle dimissioni dalla dottoressa Rosa Izzo, non per mancanza di argomenti, ma per la stima e l’affetto nei suoi confronti che, da parte mia, non è mai cessato. Probabilmente una sua maggior presenza in seno alla giunta ed una maggiore partecipazione alle attività dell’amministrazione avrebbe evitato questo epilogo estremo, perché quasi mai la causa della fine di un sodalizio è da addebitarsi ad una sola delle parti. Al dilà di quello che è successo, non deve essere messo in dubbio la mia stima che rimane immutata nei confronti della persona e del politico”. (R.M. Fonte LA SICILIA)