Avere un cane fa bene alla salute del cuore. Infatti, tra passeggiatine mattutine e serali e corse al parco, migliora l’attivita’ fisica. Il segreto e’ seguire le sue attivita’ di gioco e non farsi prendere dalla pigrizia, anche se poi avere Fido a casa puo’ aiutare a ridurre comunque i fattori di rischio. E’ questa la conclusione di uno studio ha anche firme italiane: quelle di tre ricercatori del Universita’ di Catania. Il team di ricercatori siciliani ha lavorato allo studio condotto anche dal dipartimento di Medicina cardiovascolare della Mayo Clinic di Rochester (Usa) e dall’ospedale universitario Sant’Anna di Brno, in Repubblica Ceca. Proprio nella citta’ dell’Est Europa, da gennaio 2013 a dicembre 2014 sono state esaminate circa 2.000 persone. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, ha dimostrato un’associazione tra possedere un cane e la salute del cuore, secondo quanto gia’ osservato dall’American Heart Association in termini di attivita’ fisica e riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. In altri studi possedere un cane e’ stato collegato a una migliore salute mentale e a una minore percezione dell’isolamento sociale, entrambi fattori di rischio per gli attacchi di cuore. “In generale, le persone che possedevano un animale domestico avevano maggiori probabilita’ di fare piu’ attivita’ fisica, di avere una dieta migliore con un livello ideale di zucchero nel sangue – sottolinea Andrea Maugeri ricercatore dell’ateneo siciliano che ha condotto lo studio – . In quanto alla scelta dell’animale da compagnia i maggiori vantaggi di avere un animale domestico sono stati per quelli che possedevano un cane, indipendentemente dalla loro eta’, dal loro sesso e dal loro livello di istruzione”.