MUSSOMELI – Ritorna l’Antica fiera del Castello, giunta alla sua 107 edizione.

(Esposizione di animali, esposizione e degustazioni di prodotti agro-alimentari, esposizione di mezzi e macchine agricole, corteo storico e tante altre manifestazioni originali e di richiamo)

La secolare manifestazione culturale “Antica Fiera del Castello”, una delle più antiche fiere del bestiame in Sicilia, è un evento che si svolge nel Comune di Mussomeli con cadenza annuale. Essa ha luogo nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre, lungo il viale del Castello, in concomitanza della Festa della Madonna del castello e delle celebrazioni castellane, inserite, a ben ragione, tra le manifestazioni di grande richiamo turistico dall’ Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo con Decreto del 10 febbraio 2016.

“Diversi sono i motivi che ci spingono ha commentato il primo cittadino Catania – a trasformare la fiera zootecnica in una manifestazione Fieristica Settoriale. La fiera è occasione di promozione e crescita delle imprese, è una significativa attività in grado di concorrere allo sviluppo economico del territorio

comunale ed anche di quello provinciale, è occasione per l’integrazione fra i luoghi di produzione economica e culturale, valorizza le risorse endogene del territorio, promuovendone anche una fruizione turistica”. C’è da sottolineare che la fiera coinvolgerà i settori zootecnico, macchine ed attrezzature agricole e settore agro-alimentare (Prodotti a Lm.0). Occhi puntati dunque alle giornate del 31 agosto, 1 e 2