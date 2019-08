“Ventotto miliardi di euro di opere pubbliche, tra le quali la Ragusa-Catania, che potrà finalmente partire in tempi brevi, e lo sblocco del contenzioso con le imprese della Cmc che permetterà la ripartenza dei cantieri della Ss 640 Caltanissetta-Agrigento. Come immaginavamo già, sebbene il ‘governo del cambiamento’ debba operare su un Paese in macerie, tornano i cantieri e le opere pubbliche in Sicilia nonostante Musumeci”. Così il deputato del M5S all’Ars è Giancarlo Cancelleri commenta la riunione di oggi del Cipe. “Conte, Toninelli e Di Maio – spiega Cancelleri – stanno dimostrando con i fatti grande attenzione per la Sicilia. Sappiamo bene che tra le infrastrutture strategiche per il nostro territorio, attesa da molti anni, c’è il collegamento viario tra Ragusa e Catania. Così grazie all’impegno del Mit e di Anas, abbiamo fatto un grande passo in avanti che ci porterà, all’inizio di settembre, alla definizione del cronoprogramma e degli aspetti finanziari per far partire i cantieri”. Una “buona notizia” anche “l’accordo per superare il contenzioso tra Anas e Cmc che – sottolinea il vicepresidente dell’Ars – consentirà di far ripartire a pieno regime i cantieri della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Con il decreto Sblocca cantieri e il superamento della burocrazia, grazie al commissario straordinario per le strade provinciali, la rete viaria della nostra isola sarà finalmente ammodernata. Partiranno cioè centinaia di cantieri che significano lavoro per le imprese e strade finalmente percorribili”. (Man/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 01-AGO-19 17:31 NNNN