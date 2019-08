(Dall’Associazione) -“Cresce e cresce bene lo Sporting Vallone. Due settimane di preparazione, due amichevoli, strada ancora lunga e molto tortuosa, ma siamo sicuri di essere sulla giusta direzione. Due vittorie in questo mese d’agosto che valgono poco per non dire nulla, conta tantissimo però l’atteggiamento della squadra, la dedizione, l’impegno, l’entusiamo dei ragazzi. Tra Acquaviva e Pro Favara abbiamo visto tante belle cose, abbiamo visto una squadra che propone quanto fatto durante le sedute di allenamento quotdiane”.