Riceviamo e pubblichiamo comunicato della consigliera comunale di Caltanissetta Protagonista, Giovanna Mulè (nella foto), sul parco Robinson.

“Se il Sig. Sindaco pensa di farsi propaganda mistificando fatti ed eventi e gestendoli a suo uso e consumo sappia che gli conviene piuttosto pensare a lavorare e a risolvere i problemi che attanagliano questa città, motivo, si spera, per cui è stato eletto.

Sappiamo che i grillini sono molto bravi a manipolare la comunicazione fornendo versioni a loro piacimento ma sulla questione del Parco Robinson e ai problemi legati alla sua fruibilità il Sindaco ha decisamente fatto un autogol che è giusto evidenziare.

Ieri su fb, organo ufficiale d’informazione evidentemente consono alla sua idea delle istituzioni, ma poi ripreso in modo rilevante da organi di stampa, il Sindaco ha comunicato che “ancora una volta il Parco Robinson è stato oggetto di atti vandalici. Pochi giorni fa i giochi per bambini erano stati messi in sicurezza dagli operai del Comune che avrebbero successivamente (!), provveduto alla sistemazione degli stessi, ma le recinzioni sono state vandalizzate da ignoti…”. Il tutto poi condito da affermazioni sdolcinate che entrano nel cuore della gente.

Quindi, subito dopo l’interrogazione dettagliatissima corredata da decine e decine di foto da parte di Caltanissetta Protagonista, spaventandosi di eventuali responsabilità che avessero potuto ricadere su di lui e sull’amministrazione, il Sindaco ha fatto recintare il Parco!!!! E ora si accorge e denunzia che vandali avrebbero violato questa posticcia recinzione. E questo sarebbe un intervento di messa in sicurezza? E questo sarebbe un modo per intervenire e prevenire i pericoli? E, in modo ancora più grave e subdolo, questo sarebbe il modo di ostentare sdegno per atti di vandalismo che vanificano il “maestoso” e pronto intervento di messa in sicurezza?

Sig. Sindaco, inquadri bene i problemi e li risolva in modo serio e duraturo e non cominci a piangere e a scaricare colpe su altri nello stile di chi lo ha preceduto. Tra l’altro in modo goffo e puerile utilizzando sempre e comunque l’arma della comunicazione farlocca e fuorviante”.