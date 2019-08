Con l’aiuto di una buona memoria ci è possibile collegarci con la liturgia della domenica precedente Gesù, nel vangelo, faceva una pressante raccomandazione : Guardatevi dalla cupidigia , dalla sfrenata bramosia delle ricchezze. Nel Vangelo di oggi Gesù diventa più esigente e il suo monito diventa più stringente : “ vendete ciò che avete e datelo ai poveri; dove è il vostro tesoro lì sarà anche il vostro cuore” E’ evidente che la giusta direzione che Gesù indica è quella della meta finale, la salvezza, e l’attaccamento eccessivo ai beni della terra è di ostacolo al raggiungimento della salvezza eterna.. E S. Paolo rafforza l’insegnamento di Gesù aggiungendo: “ lì siano fissi i vostri cuoi dove è la vera gioia”. E viene facile dedurre che è opportuno tenersi pronti, quando verrà il Figlio dell’uomo. Per consentire una migliore comprensione e fissare meglio nella memoria l’insegnamento e l’avvertimento, racconta una breve parabola. Un padrone, ricco, che va in vacanze, lascia i suoi servi a custodia della sua casa e dei suoi beni. Se questi si danno alla pazza gioia e il padrone viene all’improvviso , punirà questi servi sciuponi e fannulloni. La metafora è chiara . Noi tutti non conosciamo il giorno e l’ora della nostra morte e per questo dobbiamo essere pronti a comparire al cospetto di Dio. Liberi dal peso delle colpe. Possiamo trovare motivo di consolazione e di sicura speranza nelle parole di Gesù che dice : “ non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Il Padre che è nei cieli ha preparato il Regno per i suoi figli ed è suo ,piacere poterli accogliere perché godano la felicità