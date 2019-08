PALERMO – “Ho un grande sogno: vorrei vedere Salvini premier, per vedere che c… sa fare. Secondo me non sa fare assolutamente nulla. Si riempie il petto e poi non sa fare niente“. Ad affermarlo e’ il leader del Movimento cinque stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, da Palermo, dove e’ in partenza per un tour della Sicilia in treno per denunciare le condizioni “penose” dei trasporti su binario nell’Isola. “Piu’ della meta’ dei provvedimenti con la ‘ciccia’ e con i soldi fatti da questo governo sono del Movimento cinque stelle“, ha ricordato Cancelleri ai cronisti presenti alla stazione centrale del capoluogo siciliano.