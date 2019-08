SUTERA – Il 23 agosto è partito il progetto di turismo territoriale promosso dalle associazioni G.O.D. di Sutera e Stargeo di Montedoro. L’obiettivo chiaro dei due gruppi che da anni promuovono i propri territori con le loro risorse naturali e culturali è di dimostrare che l’entroterra Siciliano offre la possibilità ai visitatori di trovare un turismo alternativo a quello già sfruttato dall’isola. “Quella del 23 agosto è stata una splendida giornata, – dice Pino Chiparo, presidente dell’Ass. G.O.D. di Sutera – la manifestazione, davvero ben organizzata, è stata portata a termine egregiamente. Gli amici ospiti visitatori sono rimasti entusiasti per come il tutto è stato realizzato, dai luoghi suggestivi visitati e dall’ospitalità espressa dal Gruppo. Un grosso ringraziamento va a tutti i soci che chiamati in causa hanno collaborato alla piena riuscita, al Direttore ed agli operatori del Museo Etnoantropologico di Sutera ed agli amici dell’osservatorio di Montedoro che hanno ultimato la seconda parte della manifestazione. Anche il tempo è stato clemente e ci ha aiutati nella valorizzazione della “Rocca Spaccata”, gioiello del territorio suterese”.

Il tour è iniziato la mattina a Sutera con una prima tappa di 5 km tra i sentieri, poi una sosta ristoratrice presso una delle sedi del gruppo e poi finale di percorso suterese nel meraviglioso Museo Etnoantropologico allestito nel centro. Nel pomeriggio partenza alla volta di Montedoro dove i visitatori sono stati accolti con un rinfresco all’interno del Museo della Zolfara, subito dopo ha preso vita il classico percorso di “Ciaula scopre la Luna” promosso dall’associazione Stargeo che prevede la visita museale incentrata sulla storia dei Carusi in miniera, visita al Planetario con un lezione di astronomia e l’osservazione al telescopio di alcuni pianeti. Giuseppe Glaviano, uno dei soci di StarGeo spiega: “Questo è solo l’inizio di un progetto di collaborazioni tra i due paesini nisseni, a breve i due gruppi cercheranno di estendere questa tipologia di visita ad altri comuni che si mostreranno interessati allo sviluppo territoriale. L’evento è stato un successo e prossimamente tutte le amministrazioni comunali della zona e gli operatori del settore saranno invitati ad un convegno che incentivi questa tipologia di rapporti che porterà solo benefici a tutti coloro che ne faranno parte”