“Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato… Non ho parole”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando la notizia della visita resa in carcere dal deputato del Partito democratico, Ivan Scalfarotto, ai due imputati per l’uccisione del vice brigadiere dei Carabinieri, Mario Cercello Rega, avvenuta al centro di Roma il 26 luglio scorso, e per la quale sono dietro le sbarre due giovani turisti americani.