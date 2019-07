Condivido pienamente l’apertura del centro storico e il ritorno della viabilità in corso Vittorio Emanuele, ho sempre sostenuto, anche in campagna elettorale tale soluzione. L’ordinanza di apertura al traffico , darà la possibilità ai commercianti di tornare a lavorare ed incrementare le vendite. Mi complimento con il ccn di Caltanissetta, ma anche con il sindaco Gambino che ha tenuto in grande considerazione, la voce degli operatori commerciali, dopo che questi siano rimasti inascoltati per ben 5 anni. Spero anche ,che per Corso Umberto, si possano trovare soluzioni adeguate, perché anche li insistono attività commerciali ormai da tempo isolate. Sottolineo inoltre ,che questa ordinanza è in forma sperimentale, ma che fornisce comunque la possibilità di provare una via nuova ,una nuova alternativa al deserto imposto dalla precedente amministrazione. Sono certa che ,per il commercio in centro storico, si è aperta una stagione nuova, improntata sul dialogo e la collaborazione. Spero anche in una concertazione tra le parti per l’organizzazione di eventi ,e sono sicura che ci sarà unità d’intenti, anche con la camera di commercio, che ha sempre mostrato disponibilità all’ascolto delle problematiche del settore . Stare all’opposizione non significa criticare ad ogni costo, ma anche riconoscere dei meriti a buone ed utili iniziative, e questa lo è.