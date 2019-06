PALERMO – Il supervisor Francesco Nardi e il direttore del torneo Alessandro Chimirri hanno sorteggiato i tabelloni principali del 1° Trofeo Antonino Mercadante, torneo under 14 maschile e femminile tra i più importanti in Europa che si disputa sui campi del Ct Palermo fino al 9 giugno. L’inizio dei primi match è fissato per lunedì alle 8.30.

Testa di serie numero 1 del tabellone maschile il russo Yaroslav Demin reduce da un successo ottenuto quest’oggi in Bulgaria e attualmente numero 1 del ranking tennis europe under 14. Numero 2 del seeding il britannico Luca Pow, numero 10 del ranking.

Tra i siciliani, attesi protagonisti al Ct Palermo, il palermitano Federico Cinà e il siracusano Sebastiano Cocola che affronteranno rispettivamente il francese Lestir, settima testa di serie e il russo Pashchenko.

Nel singolare femminile, la tennista da battere è la russa Yaroslava Bartashevich, numero 13 del ranking. A seguire un’altra russa, Anna Sedysheva, numero 36 della classifica under 14 tennis europe. Sono numerose le tenniste siciliane che cercheranno di ben figurare sui campi di viale del Fante.

Non solo tennis, ma anche eventi collaterali legati a questa prestigiosa manifestazione. Lunedì 3 giugno alle 19.30 si svolgerà la cena ufficiale del torneo a bordo piscina. Martedì 4 giugno alle 17 per tutti i giocatori e i loro accompagnatori, è prevista la possibilità di un giro turistico della città a bordo del bus Citysightseeing Palermo.

Ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione. Tabelloni e orari sul sito www.tenniseurope.org e sulla pagina Facebook Trofeo Mercadante.