SAN CATALDO. La Commissione straordinaria, con i poteri attribuiti al Consiglio Comunale, ha approvato il Piano delle Priorità degli interventi del Comune di San Cataldo, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico. Il piano delle priorità degli interventi, quale strumento di programmazione straordinaria, si collega al programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale nel giugno dello scorso anno, indicando le priorità degli interventi e riporta le opere la cui realizzazione è indifferibile ai fini dell’accesso ai contributi e finanziamenti previsti dal medesimo articolo, con particolare riferimento alla messa in sicurezza e adeguamento sismico ed antincendio delle strutture scolastiche ed efficientamento energetico di edifici pubblici. Le opere pubbliche ritenute indifferibili e prioritarie alle esigenze dell’Ente sono: 1 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico P. Balsamo. € 3.410.713,66 2 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico G. Carducci € 3.431.747,07 3 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico Cristo Re € 3.905.997,08 4 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico R. Lambruschini € 555.693,13 5 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico Cattaneo € 430.571,01 6 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico L. Capuana € 1.433.133,85 7 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico Belvedere € 883.364,56 8 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio 1 dell’edificio scolastico Corso Unità d’Italia € 561.496,10 9 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico San Giuseppe € 4.559.089,90 10 Interventi di adeguamento sismico e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico San Filippo Neri € 1.182.567,54 11 Progetto definitivo per la riqualificazione energetica del plesso scolastico “CRISTO RE” € 782.311,87 12 Progetto definitivo per la riqualificazione energetica del plesso scolastico “SAN GIUSEPPE” € 962.365,93 13 Progetto definitivo per la riqualificazione energetica del “PALAZZO DI CITTA”‘ € 1.686.121,04 14 Adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza nella scuola elementare “San Giuseppe”, € 645.644,45 15 Adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza nella scuola elementare “Cristo Re”. € 1.500.000,00 16 Demolizione parziale degli edifici abusivi siti in V.le dei Platani n.60/b e adeguamento sismico € 400.000,00 17 Lavori di manutenzione delle vie del centro abitato € 300.000,00 18 Lavori di consolidamento e recupero della scuola elementare “De Amicis” da destinare a struttura culturale. € 3.390.000,00 19 Realizzazione di impianti fotovoltaici per il contenimento energetico, in applicazione degli interventi previsti nel PAES, riguardanti gli immobili comunali e i plessi di pertinenza comunale. € 950.000,00 20 Consolidamento nell’ambito del centro storico (ex zona franosa) con interventi nelle strade: Via Quatra e via Casale (tratto), progetto 2° stralcio € 826.138,33 21 Adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza nelle scuole materne “Lambruschini” e “C.so Unità d’Italia” € 137.000,00 22 Adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza nelle scuole elementari “L. Capuana” e “S.F.Neri” € 262.500,00 23 Adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza nella scuola materna “Belvedere” € 168.000,00 24 Centro diurno per anziani in contrada “S. Fara” € 1.192.000,00 25 Efficientamento energetico per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. € 1.500.000,00 2 26 Lavori di consolidamento e adeguamento dell’ex ufficio postale da destinare a biblioteca comunale € 1.835.000,00 27 Asilo nido belvedere – Adeguamento, rifunzionamento e ristrutturazione di edifici pubblici – PO FESR 2014-2020 – AZIONE 9.3.1. € 500.000,00 28 Realizzazione di una area a verde di proprietà’ comunale a valle della via Mimiani € 258.228,45 29 Riqualificazione della scalinata di via Cavour € 2.500.000,00 30 Riqualificazione e sistemazione della piazza Madrice, della piazza San Giuseppe e della via Roma € 1.845.000,00 31 Interventi di manutenzione straordinaria e di recupero delle strutture vetuste e dei loculi nel vecchio cimitero di proprietà comunale € 500.000,00 32 Lavori per la realizzazione dell’area di protezione civile destinata ad ammassamento e ricovero, ubicata nel quartiere “Santa Maria di Nazareth” € 1.000.000,00 33 Lavori di completamento del campo da tennis “Cristo Re” € 103.000,00 34 Lavori di ristrutturazione dei locali dell’ex mattatoio comunale da destinare a museo etno-antropologico € 1.800.000,00 35 Riqualificazione della via Garibaldi € 361.519,83 36 Completamento del centro di accoglienza diurna per minori in via Belvedere € 310.000,00 37 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali di proprietà comunale. € 150.000,00 38 Costruzione strada di collegamento tra la via Indipendenza e il viale dei Platani – prolungamento di via Matteotti € 150.000,00 39 Adeguamento alle norme di sicurezza negli edifici comunali € 395.000,00 40 Lavori di costruzione di una strada di collegamento tra la via Mimiani e la via Portella Bifuto € 3.500.000,00 41 Costruzione strada di collegamento via Mimiani con viabilità P.R.G. – prescrizioni esecutivi “Mimiani” € 1.700.000,00 42 Lavori di ammodernamento della via B. Montana secondo previsione del P.R.G. € 300.000,00 43 Lavori di ammodernamento della via Gabara secondo previsione del P.R.G. € 750.000,00 44 Costruzione starda interna – prescrizioni esecutivi “Gabara” € 180.000,00 Costruzione di un parcheggio in via C. Colombo – prescrizioni esecutivi 45 Decano € 650.000,00 3 46 Costruzione strada di collegamento tra la via C. Colombo e la S.P. n.6 secondo previsione P.R.G. € 450.000,00 47 Prolungamento della via Carlo A. dalla Chiesa in c.da “Pizzo Carano” € 650.000,00 48 Costruzione strada di collegamento tra il prolungamento di via Carlo A. dalla Chiesa e la strada “Geanna” € 600.000,00 49 Impianto per la produzione di energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili e/o sistemi a basso impatto ambientale € 8.000.000,00 50 Costruzione strada di collegamento tra la S.P. n.6 e gli insediamenti produttivi secondo previsione P.R.G. € 1.875.000,00 51 Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del palazzo di città – Progetto generale € 700.000,00 52 Opere di urbanizzazione primaria del piano costruttivo di contrada Mimiani € 413.166,00 53 Costruzione di un centro sociale in via Cavour € 1.291.000,00 54 Completamento dei lavori di trasformazione in rotabile della strada vicinale “Giganna” € 465.000,00 55 Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della via Piave € 890.000,00 56 Lavori di riqualificazione delle aree a verde di viale Italia attraverso la realizzazione di ringhiera, previa rimozione della recinzione esistente. € 200.000,00 57 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria del P.P.R. “Bigini” – 2 lotto di completamento € 555.000,00 58 Opere di urbanizzazione primaria nel P.d.Z. “Pizzo Carano” – completamento € 1.291.000,00 59 Prolungamento della via Peppino Impastato € 2.500.000,00 Il presente piano delle priorità verrà trasmesso a S.E. il Prefetto di Caltanissetta per gli adempimenti dì competenza.