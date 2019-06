MUSSOMELI – Sarà domani 7 giugno 2019, alle ore 18,30 presso la Chiesa di Santa Maria, la presentazione del libro ““La chiesa e il quartiere di Santa Maria”, di cui è autore il giovane Mario Bertolone. A Moderare l’incontro sarà il professore Silvestre Messina. Ci saranno i saluti del Rettore Padre Sebastiano Lo Conte e del sindaco Giuseppe Catania. A seguire interverranno i relatori l’agostiniano Scalzo Padre Mario Genco, il gesuita Padre Rosario Mamola e la responsabile della Banca Mediolanum Sonja Barba. Le conclusioni, evidentemente, sono affidate all’autore del libro. C’è da dire che era stata annunciata precedentemente in tutte le messe, in occasione della festa di Santa Rita nella chiesa di Santa Maria, la presentazione di tale libro che ha visto assai impegnato Mario Bertolone, allorquando dal 2015 ha ricoperto il ruolo di Presidente del nuovo comitato “Amici di Santa Maria” , organizzando e realizzando, un video documentario sulla figura di Padre Deodato, in occasione del suo 50° anniversario della morte, coinvolgendo gli abitanti del quartiere, ex alunni e anche i gesuiti, confratelli del buon Padre Deodato. Successivamente sono state portate avanti iniziative in sua memoria, e ne è scaturita, anche, la necessità di formare, appunto, il nuovo comitato che in questi ultimi anni ha portato avanti tantissime iniziative per la chiesa e il quartiere. Il giovane presidente, oltre ad organizzare tali iniziative, assieme al comitato, ha continuato le sue ricerche storiche fino a mettere nero su bianco, avvalendosi di immagini e documenti interessanti per la stesura e pubblicazione di tale libro che riguarda, appunto, la chiesa di Santa Maria, dalle sue origini dal 1600 ad oggi. Oltre alla chiesa, anche le feste, i rettori, agostiniani e gesuiti, inediti e racconti. L’autore parla del vasto quartiere di Santa Maria con i suoi luoghi pubblici, come la posta succursale, il plesso scolastico “Sac. Messina”, ma anche del circolo per anziani e del vecchio oleificio dei Noto. Sono riportate anche le varie edicole importanti del quartiere: Il Cuore di Gesù di Via Fiume, l’edicola della Madonna della Strada, il nuovo Cristo Misericordioso della Via Trieste. Il libro contiene anche un minuzioso elenco di tutte le “putìe” e artigiani di una volta. (L’intervista video)