MUSSOMELI – Serata all’insegna del sano divertimento, nel cuore di Terravecchia, in cui i piccini accompagnati dalla Band del maestro Giuseppe Noto, hanno manifestato al pubblico presente i loro talenti canori. Ha presentato egregiamente la serata Carmelina Noto che nel pomeriggio aveva incontrato i piccoli protagonisti nell’oratorio per un piccolo, scambio di idee. Una serata, fra gonfiabili, zucchero filato per piccini, fra canzoni, sorteggi e qualche dolcino; insomma, una organizzazione per una una grande famiglia pronta ad applaudire i propri beniamini e per trascorrere una serena serata. Una iniziativa promossa e portata avanti dal Comitato Festa Corpus Domini, formato da Alessandro Genco Russo, Fabio Giardina E Giuseppe Vullo, coordinato dal priore Alessio Barba e colla collaborazione dei tanti confrati disponibili. Il sindaco Catania si è complimentato col comitato organizzatore per la riuscita della serata, volta anche alla valorizzazione del centro storico. Una iniziativa che il Comitato dell’Arciconfraternita, in modo semplice, ha voluto animare il quartiere, appunto in concomitanza della solennità del Corpus Domini.