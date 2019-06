CAMPOFRANCO. Lo studente campofranchese Isidoro Falletta (nella foto), 17 anni, frequentante il quarto Liceo Classico Empedocle di Agrigento, per otto giorni è stato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York come ambasciatore. Isidoro è stato tra i migliori 20 studenti del suo Istituto con una media del 9 e del 10 in tutte le materie ed ha preso parte al progetto “United Network” sulla carriera diplomatica con lo svolgimento di una simulazione delle attività dell’Assemblea dell’ONU nelle quali studenti di tutto il mondo si confrontano sui principali temi dell’agenda politica internazionale. Isidoro, per sorteggio, ha rivestito i panni di ambasciatore di Antigua e Barbuda, isole del Pacifico e ha redatto un “position paper”, una relazione in inglese sulla posizione politica ed economica del Paese rappresentato. Per Isidoro, ragazzo brillante, figlio di Ignazio (morto improvvisamente 3 anni fa) e di mamma Rosaria D’Anna, è stato un sogno vivere questa esperienza diplomatica, anche se nella vita vuol fare il medico. In ogni caso un’autentica eccellenza di cui tutta Campofranco può andare fiera perché, se a 17 anni ha ottenuto questo brillante risultato, vuol dire che non gli sono preclusi altri grandi obiettivi. Nel frattempo, grazie alla partecipazione a questa importante iniziativa internazionale, s’è certamente guadagnato la riconoscenza del sindaco e di tutta Campofranco per aver portato alto il nome di Campofranco.