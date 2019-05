MUSSOMELI – Domenica scorsa 19 maggio, il comunale “Nino Caltagirone” pienissimo, nonostante le tante comunioni e cresime, ha fatto da palcoscenico alla interminabile finale Play Off del campionato di terza categoria provinciale tra l’Asd Don Bosco Mussomeli e la Vis Biompietro (PA). Partita avvincente ed appassionata che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la gente presente per più di due ore. La squadra del presidente Giovanni Belfiore e del mister prof. Vincenzo Sorce aveva bisogno di non perdere per aggiudicarsi di salto di categoria (alla prima apparizione in questo campionato) ma l’esito dell’incontro, soprattutto alla fine del primo tempo, aveva messo tutti in apprensione in considerazione del vantaggio della Bompietro e della superiorità numerica per l’espulsione del capitano Davide Capodici per fallo da ultimo uomo. Anche l’inizio del 2° tempo non è andato per il verso giusto perché per proteste Giuseppe Misuraca e il mister Sorce vengono anch’essi allontanati dalla terna arbitrale. Mancano ancora qualcosa di più di 2° minuti e la Don Bosco in “9” contro “11” e sotto di un gol è in cattivissime acque. Ma è da questo preciso istante che i “9” eroi trovano la forza di attaccare e sfiorare diverse volte il pareggio per poi trovarlo grazie a Samuele Belfiore. Nella parte finale del secondo tempo la Don Bosco, anche grazie a qualche cambio (Matteo Belfiore) ragazzo del 2003 e in seguito di Giuseppe Cardillo, non rischia proprio anzi si rende pericolosa con dei contropiedi micidiali. Ma c’è da affrontare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Il pubblico e tutti i ragazzini incoraggiano i nove gladiatori che non si tirano indietro e moltiplicano i loro sforzi al triplice fischio, dopo quasi due ore di partita, scoppia la festa; la Don Bosco con la sua banda di ragazzini è in seconda categoria. Festa doppia per la consegna prima dell’inizio della partita da parte del presidente prof. Giuseppe Anzaldi della targa ufficiale di “Scuola Clcio Elite” per il secondo