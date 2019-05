Operazione “Terre emerse”. Arresti e sequestri nei confronti di esponenti mafiosi delle province di Enna e Palermo coinvolti nella gestione di terreni agricoli. In azione i finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, in collaborazione con il Servizio centrale investigazioni sulla criminalita’ organizzata. Coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito 12 misure cautelari. Il provvedimento e’ stato firmato dal gip di Caltanissetta. Gli arrestati, alcuni appartenenti e altri fiancheggiatori di Cosa nostra, sono accusati di aver gestito terreni del parco delle Madonie e di quello dei Nebrodi per conto della mafia ricevendo anche finanziamenti comunitari per la gestione di imprese agricole riconducibili a Cosa nostra. Contestualmente e’ stato disposto il sequestro di immobili, aziende, beni e disponibilita’ finanziarie per un valore di circa 7 milioni di euro. Alle 11 i dettagli dell’operazione alla procura di Caltanissetta.