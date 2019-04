Vertice oggi a Caltanissetta per fare il punto sull’ampliamento del Palazzo di Giustizia. Alla riunione, convocato dal prefetto, hanno preso parte il neo provveditore alle Opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella, e i vertici della magistratura locale, in particolare il presidente della Corte d’appello. L’ampliamento del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta vuole essere il primo impegno intrapreso da Ievolella, che intende completare al più presto un progetto dalla genesi travagliata. I lavori per l’ampliamento del palazzo di via Libertà, infatti, erano iniziati nel marzo 2013 e sarebbero dovuti terminare nel 2015. Poi i lavori furono bloccati nel 2016, quando venne fatta la rescissione contrattuale con l’impresa. “L’intervento sul palazzo, nel centro di Caltanissetta, vuole rappresentare il segnale della rinnovata presenza dello Stato – si legge in una nota del Mit -: l’obiettivo è ora quello di avere, entro maggio, il progetto di completamento in Comitato tecnico amministrativo e poi espletare la gara per riaffidare i lavori”.