SAN CATALDO – Fine settimana all’insegna dello sport a San Cataldo, dove si è svolta la gara regionale di ginnastica artistica promossa dall’Ente CSAIn e organizzata dall’ASD Athletic Crucillà.

Un grande successo di presenze al Palasport “Peppe Maira” dove ben 370 atleti da 3 anni in su hanno gareggiato nelle serie previste dal programma tecnico: Ginnastica di base, Supergym, D, C, B ed A oltre alla GAM C, B ed A.

Impeccabile l’organizzazione a cura della responsabile regionale Annarita Milano e dello staff Athletic che, nonostante la massiccia presenza di atleti ha rispettato la tempistica come da programma. Le 12 società provenienti da tutta la Sicilia si sono confrontate al corpo libero, volteggio, minitrampolino ed alla trave.

Soddisfatti i tecnici Salvatore Crucillà e Annarita Milano per i 15 podi conquistati , grazie ai quali l’Athletic è risultata in classifica la seconda società vincitrice. I vincitori accederanno di diritto alla fase nazionale che si terrà a Salerno il 25 e 26 maggio.

Gli atleti sono stati premiati dalle personalità presenti alla manifestazione: il maestro Salvatore Scarantino, vice presidente nazionale CSAIn; Gina Berescu, direttore tecnico regionale FGI; Francesco Russo, consigliere nazionale FGI e dalla prof.ssa Michela Di Gangi, responsabile indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico A. Volta di Caltanissetta; nonché dai giudici di gara presenti.

Ecco i nomi degli atleti che sono saliti sul podio:

Categoria Pulcini Supergym

1° Muzzicato Leyla

Categoria Junior B

3° Curatolo Giulia

Serie Supergym categoria Promessa

1°Cravotta Sofia

3°Martorana Denise

Serie Supergym Categoria Allieve

1° Aronica Federica

3° Notarstefano Chiara

Serie Supergym Categoria Ragazze

3° Favata Gloria

Serie D- Categoria Allieve

2° Ravetto Antinori Romana

3° Spinello Alessandra

Serie D- Categoria Ragazze

1° Pelonero Desire

Serie C – Categoria Ragazze

2° Pastorello Giulia

Serie C- Categoria Junior

1° Buscemi Marilyn

3° Farruggia Giulia

Serie B- Categoria Allieve

3° Riggi Caterina

Serie B- Senior

3° Cappellino Isabella