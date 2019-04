PALERMO – Un barcone con a bordo una novantina di migranti è stato intercettato durante la navigazione verso le coste della Sicilia. Una motovedetta della Guardia costiera di Lampedusa, come si apprende, sta raggiungendo l’imbarcazione per trasbordare i naufraghi. “Ancora non sono arrivati – spiega all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello – siamo in attesa di capirne di più”.