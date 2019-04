MUSSOMELI – Si susseguono gli incontri didattici concordati con i vari istituti del nisseno che l’Arma dei Carabinieri, nell’ambito del progetto di diffusione della c.d. “cultura della legalità”, in particolare tra i più giovani, sta realizzando nei primi mesi del 2019.

In questi giorni gli incontri hanno coinvolto centinaia di ragazzi delle classi elementari e medie delle scuole “Luigi Pirandello” di Campofranco (CL) e “Giuseppe Garibaldi” di Villalba (CL). Gli studenti, accorsi numerosi all’evento, hanno affrontato assieme ai militari dell’Arma tematiche molto attuali che, partendo sempre dal concetto di legalità, di senso civico e del rispetto reciproco, si sono poi sviluppate su argomenti specifici quale il bullismo ed il cyber-bullismo. Gli scolari, come sempre, hanno manifestato una grande partecipazione sfruttando l’occasione anche per soddisfare alcune loro curiosità legate ai segni distintivi dell’Arma, alla sua storia ed alle modalità con le quali la Benemerita opera sul territorio.

Le iniziative proseguiranno nelle prossime settimane prevedendo anche delle visite guidate presso i Reparti dell’Arma operanti sul territorio, tutto al fine di abbattere le distanze, ricreando un clima di fiducia e prossimità che avvicini i giovani alle forze dell’ordine e attraverso queste si proiettino verso un futuro all’insegna della legalità e del rispetto del prossimo.