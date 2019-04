CALTANISSETTA – Brillante affermazione al Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Samnium” – “Città di Benevento” per gli studenti del Corso di Oboe dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini “ di Caltanissetta di cui è titolare di cattedra il M° Angelo Palmeri.

Di fronte ad una Commissione di grande prestigio internazionale, presieduta dal M° Jean Louis Capezzali, 1° Oboe dell’Orchestra Philarmonique de Radio France e formata dal M° Francesco De Rosa 1° Oboe dell’ Orchestra dell’ Accademico di Santa Cecilia, dal M° Luca Vignali 1° oboe dell’ Orchestra del Teatro dell’ Opera di Roma, dal M° Domenico Sarcina 1° Oboe del Teatro San Carlo di Napoli e dal M° Gregor Witt 1° Oboe della Staatsoper di Berlino, gli oboisti nisseni si sono confrontati con il loro coetanei provenienti da diverse parti del Mondo.

Il Concorso si articolava in base all’età dei partecipanti in 3 categorie e precisamente “Young”, ”Junior” e “Senior”.

Per la categoria ”Junior” il 1° Premio è stato assegnato a Carlo Mistretta (Caltanissetta) ex aequo con Zhao Qi Lyu (Cina) con il 2° premio non assegnato e 3° premio a Georgu Tarasov.

Per la categoria “Young” (9 -12 anni) il 1° premio è stato assegnato a You XU ( Cina), il 2° premio ex aequo a Carla Insalaco (Caltanissetta) e Ruggero Salvatore (Benevento) , il 3° premio ex aequo a Fei Xi Yang (Cina ) e Ye Hanjia (Cina)

Per la categoria “Young” (13-16 anni) il 1° premio è stato assegnato a Julin Zhou (Cina) e Carlo Cesaraccio (Sassari), il 2° premio non è stato Assegnato, il 3° premio ex aequo a Pietro Carlotta (Caltanissetta) e Xinyue Wang (Cina).

Grande soddisfazione viene espressa dal Direttore dell’ Istituto M° Angelo Licalsi che nel congratularsi con gli studenti e con il loro Maestro per i brillanti risultati ottenuti fa presente come “queste occasioni siano importanti per tanti giovani musicisti che hanno così l’opportunità sia di far conoscere il proprio talento ma anche di confrontarsi con le diverse scuole operanti in campo nazionale ed internazionale”.