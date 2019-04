GELA – Un uomo di 28 anni, di origine albanese, è stato sottoposto a fermo per maltrattamenti e lesioni ai danni della ex convivente dalla polizia di Gela (Caltanissetta). L’uomo, con precedenti giudiziari ed ex sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è ritenuto responsabile di avere sfregiato l’ex convivente, una donna del posto, la notte di venerdì scorso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 28enne, dopo avere atteso l’arrivo della vittima sotto la sua abitazione, le si è avvicinato colpendola alla guancia sinistra e procurandole una profonda ferita lacero contusa, per poi darsi alla fuga. Alla vista degli agenti, ha tentato di scappare verso la spiaggia ma è stato raggiunto e portato in commissariato. Sussistendo il concreto pericolo di fuga da parte dell’uomo, sottolinea la polizia di Caltanissetta, considerato che nei giorni di sabato e domenica non è stato più reperibile nella propria abitazione e nei luoghi abitualmente frequentati, è stato sottoposto alla misura pre-cautelare del fermo d’indiziato di delitto. Dopo le formalità di rito è stato portato in carcere a Gela, a disposizione dell’autorità giudiziaria