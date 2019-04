PALERMO – “Non avevamo dubbi circa la coerenza e il riconoscimento di una rappresentanza del partito in seno alla lista, la quale è espressione di un radicamento sul territorio. Senza nulla togliere ad altri aspiranti candidati non inclusi in lista, i nomi presenti, a cominciare dalla scelta del Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, Giuseppe Milazzo, offrono un equilibrio perfetto e puntuale alle scelte operate dal nostro presidente, Silvio Berlusconi”. A riferirlo è il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, a seguito dell’ufficializzazione dei candidati di Forza Italia per il Collegio insulare della prossima tornata elettorale europea.