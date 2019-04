CALTANISSETTA – Un proficuo confronto di idee sui rispettivi programmi tra il laboratorio politico S.O.S. Caltanissetta e il candidato sindaco Salvatore Messana ha portato a una grande intesa e ad un accordo di programma tra i due, che si basa su alcuni punti essenziali: fragilità e disabilità, il mondo della scuola, progettazione europea e lo sport. Per questo, il laboratorio politico S.O.S. si dichiara pronto a sostenere il percorso del progetto Messana Sindaco.

C’è un programma di priorità comune (centro storico, disagio sociale, sicurezza per la cittadinanza stradale, abbattere barriere architettoniche) come atto immediato di cambiamento. Si apre una fase di dialogo costruttivo tra i due movimenti, con l’impegno assunto dal candidato di accogliere valide proposte programmatiche.

La volontà comune è di passare dall’idealismo della politica degli ultimi anni alla concretezza di progetti fattibili.

Obiettivo comune: puntare alla graduale “normalizzazione” della città di Caltanissetta.