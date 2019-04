Torna “Dona un uovo per un sorriso”, la campagna solidale quest’anno alla sua quarta edizione promossa dall’associazione “Civilia” per regalare momenti di dolcezza ai bambini del centro storico di Palermo, in modo particolare quelli che fanno capo al “Boccone del Povero” di piazzetta San Marco 8.

C’è tempo sino a sabato 20 aprile per acquistare le uova di cioccolata che si preferiscono, scegliendole in qualunque punto vendita si voglia, e contattare gli organizzatori. La consegna ai bimbi sarà fatta nella struttura che ha sede nel cuore del mercato di Sant’Agostino.

«Siamo arrivati veramente lontani rispetto a quando ha avuto tutto inizio – spiega Lorenzo Catalano, tesoriere dell’associazione, ma soprattutto colui il quale quattro anni ha fatto suo l’appello delle suore del “Boccone del Povero” -. L’anno scorso ne abbiamo raccolte mille grazie al buon cuore delle persone comuni. Non so a quante arriveremo in questa Pasqua perché siamo partiti con un leggero ritardo. Confidiamo, però, nella voglia di solidarietà che fa parte dei palermitani».

Per aderire alla campagna, basta acquistare uova di cioccolato del peso compreso tra i 150 e i 300 grammi e chiamare al cell. 329.7473984 per conoscere qual è il punto di raccolta più vicino. Un gesto semplice, economicamente neanche tanto impegnativo, che può rendere speciale la Pasqua 2019 di tanti bimbi.